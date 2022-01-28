Маленькую девочку в зоопарке Ташкента сбросили в вольер к медведю
В Ташкентском зоопарке молодая женщина сбросила ребенка в вольер с медведем
В зоопарке Ташкента девочка оказалась в вольере с медведем. К дикому зверю ребенка сбросила молодая женщина, перекинув его через металлическую ограду.
Посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать неизвестной, сообщила пресс-служба Ташкентского зоопарка в Telegram. Остановить женщину не удалось, и ребенок полетел вниз к хищнику.
«Девочка пострадала только от падения с высоты почти пяти метров. <…> При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не обнаружили», — уточнили в зоопарке.
Медведь ребенка не тронул. Он только понюхал упавшую девочку и тут же отошел. В зоопарке зверь живет с 2017 года и известен своей игривостью и открытостью.
Быстро сработали и сотрудники отдела «Хищные», которые заманили косолапого во внутреннее помещение. После этого девочку достали из вольера и передали медсестре.
Правоохранительным органам предстоит выяснить причины случившегося. За состоянием ребенка наблюдают врачи.
Администрация зоопарка, уточнила газета «Известия», решила взять на себя все расходы по оказанию помощи пострадавшей.