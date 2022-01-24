TikTok-блогер из Подмосковья привел медведя к маленькому сыну. Видео

В Московской области полицейские проверят необычный заказ, сделанный местной жительницей. Ей в квартиру привезли медведя, причем животное предназначалось ребенку.

Зверь оказался в квартире 21-летней тиктокерши из Мытищ Валерии Татаринцевой. Девушка обещала подписчикам сделать это, чтобы посмотреть на реакцию годовалого сына.

На опубликованном в соцсети видео медведя завели в подъезд, а потом — и в жилое помещение. Блогер гладила животное, заявив, что ее гость «добрый» и «классный».

На прогулку медведя отреагировали в полиции. Местные правоохранители уже начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью.