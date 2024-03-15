15 марта 2024, 11:43
«Маленький олененок». В Миассе спасли из западни косулю
Сотрудники МЧС России в Миассе освободили застрявшую в заборе детсада косулю
В Миассе Челябинской области сотрудники МЧС России вызволили застрявшую в заборе детского сада косулю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Специалисты МЧС России с помощью шанцевого инструмента освободили малыша и выпустили на волю», — рассказали спасатели.
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Поздним вечером застрявшее в заборе косулю заметили прохожие.
«Маленький олененок», — сказала очевидица, которая сняла попавшее в западню животное на камеру.
Ранее в Белгородской области кот спас жизнь хозяйки во время обстрела. Питомец лег на голову женщины и защитил ее от осколков оконного стекла.
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