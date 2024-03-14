Происшествия 14 марта 2024, 21:35 Кот спас жизнь хозяйки во время обстрела Белгородской области Freepik

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Кот по кличке Ачи лег на голову жительницы Шебекина Белгородской области и случайно спас ее во время обстрела ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, утром 12 марта питомец стал будить хозяйку, чтобы она его накормила. Он лег рядом с ней на подушку, закрыв хвостом ее голову. В этот момент в квартире от взрыва треснули окна.

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Жительница Шебекино проснулась и увидела Ачи в крови. Осколки задели животное, но важные органы остались целы. Раненого кота отвезли к ветеринару, который оказал ему помощь.

Еще один случай спасения животными своих хозяев произошел в Москве. Кот Кузя предупредил 10-летнего мальчика о пожаре, когда в квартире произошло короткое замыкание. Ребенок успел выскочить на улицу и позвонить в экстренные службы.