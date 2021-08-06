Подросток погиб от удара током под Иркутском

Во время сбора металлолома в Иркутской области погиб подросток. По данным СУСК РФ по региону, причиной смерти стал удар током 10кВт. Об этом рассказало ИА НСН.

Уточняется, что трое юношей отправились на территорию бывшего совхоза в поселке Харик, чтобы найти там изделия из металла. Один из 16-летних парней забрался на крышу трансформаторной будки и схватил алюминиевые электрические провода. Удар током обернулся для него смертельным исходом. Следствие возбудило уголовное дело. Правоохранительные органы допросят сотрудников энергосбыта, а также должностных лиц администрации поселка.