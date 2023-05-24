Эксклюзив 24 мая 2023, 17:17 Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после картинга в Петербурге Мальчик попал в реанимацию из-за аварии на трассе для картинга в Петербурге РИА «Новости»

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Восьмилетнего мальчика доставили в реанимацию после столкновения с отбойником на трассе для картинга в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «360».

Ребенка госпитализировали в Детскую городскую больницу имени Раухфуса из картинга на Магнитогорской улице вечером 21 мая. Во время катания на карте произошла авария — мальчик врезался в стену на большой скорости.

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Пострадавшего привезли в медучреждение в тяжелом состоянии. У ребенка обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в цистерны основания черепа, ушибленные раны подбородка и ссадины на правой ключице. Врачи пытаются спасти ребенка.

Ранее мотоциклист сбил семилетнего мальчика на Лахтинском проспекте в Петербурге. Ребенок пересекал дорогу вместе с бабушкой вне пешеходного перехода.