Происшествия 22 мая 2023, 14:58 Авария с участием мотоциклиста и семилетнего мальчика произошла в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Лахтинском проспекте водитель мотоцикла сбил семилетнего мальчика. Об этом написали «Невские новости», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария произошла в дневное время суток, 21 мая. По информации ведомства, ребенок переходил дорогу вне обозначенного пешеходного перехода в сопровождении бабушки.

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Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правого локтя доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.