Происшествия 15 июня 2023, 07:58 Мальчик утонул во время семейных посиделок в одной из саун Новосибирска СКР: в сауне Новосибирска умер 10-летний мальчик Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранители Новосибирска устроили доследственную проверку после гибели 10-летнего мальчика в местной сауне. Во время семейной посиделки его нашли в бассейне без признаков жизни, сообщило Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Компания взрослых с детьми отдыхали вечером 14 июня из одной из саун на территории Октябрьского района. В какой-то момент 10-летнего мальчика обнаружили мертвым в чаше бассейна. Следователи опросили очевидцев, осмотрели место происшествия и назначили экспертизы.

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«По результатам проверки с учетом собранных материалов, будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следкоме.

Утром 15 июня в Новосибирске случилось еще одно ЧП. Строительный кран рухнул на припаркованные машины на улице Владимира Заровного. Крановщица умерла, региональный Следком завел уголовное дело.