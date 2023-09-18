Происшествия 18 сентября 2023, 00:03 Мальчик потерялся в тайге в Архангельской области Freepik

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В тайге Пинежского района Архангельской области потерялся 13-летний подросток. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели уточнили, что мальчик пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка с собой нет.

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Поиски ребенка ведутся с земли и с воздуха. В район пропажи из Архангельска вылетел вертолет Ми-8. Вторая группа спасателей приготовилась к выдвижению. Для поиска с воздуха специалисты МЧС также используют беспилотные летательные аппараты.

В операции участвуют огнеборцы пожарной части № 45, кинологи и полиция.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок накануне ушел из дома и не вернулся. Полицейские, волонтеры и неравнодушные жители начали поиски пропавшего мальчика. В итоге его нашли недалеко от дома. Как выяснилось, ребенок всю ночь гулял со своим другом.