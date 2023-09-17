Происшествия 17 сентября 2023, 19:21 Пропавшего на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Екатеринбурге Полиция нашла школьника, который всю ночь гулял с другом по Екатеринбургу РИА «Новости»

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Поиски пропавшего 10-летнего мальчика закончились в Екатеринбурге. Школьника нашли живым, сообщили волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

«Ребенок найден. Жив! Поисковые мероприятия окончены», — указали в публикации.

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Школьник пропал днем 16 сентября. Мальчик отправился гулять и должен был вернуться к 18:00, однако дома так и не появился.

Его родители обратились за помощью к волонтерам, которые связались с полицией и собрали всю необходимую для начала поиска информацию.

Полицейские, добровольцы и неравнодушные жители осматривали заброшенные здания, проверяли магазины и компьютерные клубы. А также опрашивали возможных очевидцев.

Сотрудники полиции нашли ребенка недалеко от дома. Выяснилось, что он всю ночь гулял с другом.

Ранее в Кургане нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Региональное СУ СК успело возбудить уголовное дело.