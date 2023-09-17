17 сентября 2023, 19:21
Пропавшего на прогулке 10-летнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Полиция нашла школьника, который всю ночь гулял с другом по Екатеринбургу
Поиски пропавшего 10-летнего мальчика закончились в Екатеринбурге. Школьника нашли живым, сообщили волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».
«Ребенок найден. Жив! Поисковые мероприятия окончены», — указали в публикации.
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Школьник пропал днем 16 сентября. Мальчик отправился гулять и должен был вернуться к 18:00, однако дома так и не появился.
Его родители обратились за помощью к волонтерам, которые связались с полицией и собрали всю необходимую для начала поиска информацию.
Полицейские, добровольцы и неравнодушные жители осматривали заброшенные здания, проверяли магазины и компьютерные клубы. А также опрашивали возможных очевидцев.
Сотрудники полиции нашли ребенка недалеко от дома. Выяснилось, что он всю ночь гулял с другом.
Ранее в Кургане нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Региональное СУ СК успело возбудить уголовное дело.
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