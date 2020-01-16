Мальчик и девочка погибли при пожаре в Иркутской области

Частный жилой дом сгорел в иркутском поселке. В огне погибли два маленьких ребенка — мальчик и девочка. Их старший брат выжил, но получил ожоги.

Пожар произошел в поселке Большеворонежский Зиминского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«Погибли двое детей: 3-летний мальчик и 2-летняя девочка. Их старший брат, мальчик семи лет, получил ожоги», — уточнили в ведомстве.

У ребенка, уточнил «Интерфакс», ожоги лица и рук I и II степеней.

Дом на улице Шевцова загорелся вечером в среду, 15 января. Когда на место происшествия прибыли пожарные, его уже полностью охватило пламя. С возгоранием удалось справиться спустя два с половиной часа.

На момент начала пожара, заметили в МЧС, дети были дома одни. Их мать, по имеющимся данным, вышла ненадолго в магазин. Старший мальчик выбрался из горящего помещения и позвал на помощь. Спасти его брата и сестру не удалось.

Предварительно установлено, что причина пожара носит электротехнический характер.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Вошедшие в ее состав психологи работают с родителями погибших детей.