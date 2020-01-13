Семья с ребенком заживо сгорела при пожаре в ЕАО

Частный жилой дом сгорел в Еврейской автономной области. В пожаре погибла вся жившая в нем семья: супружеская пара и их шестилетний ребенок.

Пожарных в поселке Николаевка Смидовичского района вызвали очевидцы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Дом на улице Советской загорелся в ночь на 13 января.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, пламя уже охватило веранду и перекинулось на крышу. Здание заволокло дымом. Огонь бушевал на площади 60 квадратных метров. Его тушили почти три часа.

Источник фото: ГУ МЧС по ЕАО

«Звено газодымозащитной службы в ходе разведки и тушения обнаружило трех человек без признаков жизни», — уточнили в МЧС.

В пламени погибли мужчина 1991 года рождения, его 31-летняя жена и ребенок 2013 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СК РФ и сотрудники отделения надзорной деятельности.