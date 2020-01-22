Мальчик 9 лет чуть не погиб в сливе столичного аквапарка
Об инциденте стало известно накануне, однако произошел он во второй половине дня 20 января, между 15:00 и 18:00.
«Мальчик получил ссадины. В медучреждение обратился, чтобы их зафиксировать», — пояснил собеседник «360».
По его словам, материалы проведенной проверки направлены в Следственный комитет.
Ранее сайт РЕН ТВ сообщил, что мальчик едва не утонул в аквапарке в Лужниках. По словам матери, ребенка накрыло волной. После этого захлебывающегося школьника начало засасывать в слив.
Спасатель, уверяет женщина, в это время заснул на рабочем месте. Ее сына удалось вытащить. Он отделался испугом и получил несколько ссадин.
Трагедией закончилась история мальчика, который наглотался воды в новосибирском аквапарке «Аквамир». Подросток несколько дней пролежал в реанимации, после чего скончался.