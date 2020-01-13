Подросток умер в больнице после того, как захлебнулся в бассейне

Школьник, который в начале января чуть не утонул в новосибирском аквапарке, умер в больнице. Он находился в реанимации.

«Подросток скончался в ночь на сегодня [понедельник], не приходя в сознание», — рассказала ТАСС представительница областного Минздрава.

Мальчик 8 января отправился в аквапарк «Аквамир». По словам очевидцев, на одном из аттракционов он зацепился за одну из конструкций и нахлебался воды. Об это написал новосибирский портал «Сиб.фм». Люди, находившееся рядом, помогли вытащить 16-летнего парня из воды. Свидетели произошедшего отметили, что лежа на носилках, пострадавший не подавал признаков жизни. Школьника госпитализировали. Врачи оценили состояние подростка как тяжелое. Его поместили в реанимацию и провели вентиляцию легких.

По факту произошедшего СК по Новосибирской области открыл уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Аквамир» является крупнейшим крытым аквапарком в России. Его площадь достигает 40 тысяч квадратных метров. Он начал работать в 2016 году.