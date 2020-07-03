Мальчик 4 лет пропал в Туве, пока его мать пила на берегу реки

В одном из поселков Тувы пропал четырехлетний ребенок. Мальчика потеряла мать, когда вместе со знакомыми устроила пьяные посиделки на берегу реки. Исчезновение сына она заметила не сразу.

Поиски организовали в Улуг-Хемском районе республики, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Место поисков пропавшего четырехлетнего мальчика в Туве. Фото: пресс-служба СК РФ по республике

О пропаже мальчика стало известно вечером 2 июля. В последний раз его видели на берегу реки в поселке Алдыы-Шынаа. Мать обнаружила, что ребенка нет, около 17:00. Куда именно он делся, объяснить правоохранительным органам женщина так и не смогла, поскольку была пьяна.

«Взрослые распивали спиртные напитки. Вместе с ними находились пятеро малолетних детей, которые практически были предоставлены сами себе», — уточнили в ГУ МВД по Республике Тыва.

Сотрудники СК уже опросили очевидцев, в том числе детей, которые находились недалеко от места происшествия. Помощь в поисковых работах готовы оказать местные жители. Сейчас их ведут специалисты МЧС. Они прочесали близлежащий лестной массив, пустырь и местность вдоль берега реки — около семи-восьми километров. На месте происшествия работает следственная группа. Организована доследственная проверка.

Накануне стало известно, что в Карелии пропала молодая пара. Мужчина и женщина отправились путешествовать по Ладожскому озеру, они не выходят на связь несколько дней.