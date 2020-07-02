02 июля 2020, 18:27
Молодая пара пропала в Карелии во время путешествия по Ладожскому озеру
В Олонецком районе Карелии объявлены в розыск мужчина и женщина, которые отправились путешествовать по Ладожскому озеру и уже шесть дней не выходят на связь. Они вышли в акваторию водоема 26 июня, возле поселка Ильинский, сообщает karelinform.ru.
Известно, что разыскиваются 44-летний Шаламов Василий Витальевич и 25-летняя Овчинникова Александра Васильевна. Они отправились в путешествие на моторной лодке. Об их местонахождении нет никакой информации уже почти неделю.