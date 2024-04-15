Происшествия 15 апреля 2024, 21:28 Максимальный паводок спрогнозировали в Илеке с четверга по выходные Глава Оренбуржья Паслер: максимальный паводок начнется в Илеке с четверга Freepik

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Максимальный паводок спрогнозировали в селе Илек Оренбургской области с четверга по выходные. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, его слова передало РИА «Новости».

«В Илеке мы завтра заканчиваем окончательную подготовку, там объем ожидаемый паводка дает Росгидромет. Профессиональные силы уже сегодня и завтра доперебазируются, потому что мы на конец недели, в четверг, пятницу, в выходные ждем максимальный паводок там», — сказал он.

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Глава региона отметил, что в ближайшее время намерен прибыть в Илек.

Ранее Паслер заявил, что на этой неделе начнется активный ремонт дорог в Орске. Специалисты займутся ремонтом трамвайных путей и системы электроснабжения.

За сутки в городе от воды освободилось более 1,4 тысячи жилых домов и 555 приусадебных участков. При этом свыше трех тысяч домов до сих пор подтоплены.