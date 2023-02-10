Эксклюзив 10 февраля 2023, 07:59 Магазин загорелся в девятиэтажке на юге Москвы Загорелся магазин на Нагатинской набережной в Москве, пострадал один человек

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На юге Москвы в девятиэтажке загорелся магазин. Очевидцы услышали крики мужчины, вызвали спасателей и скорую помощь. Помощь медиков понадобилась одному человеку, рассказал источник «360».

Экстренные службы вызвали 10 февраля в 07:02 в дом на Нагатинской набережной. Очевидцы рассказали, что с первого этажа жилой газифицированной девятиэтажки, где находится магазин, пошел дым и послышались крики мужчины. Спасатели попытались его отыскать. Позднее один человек обратился за медпомощью.

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