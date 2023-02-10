Эксклюзив 10 февраля 2023, 07:44 Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве Дептранс Москвы: на Ленинградском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка

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На Ленинградском шоссе в Москве появился затор из-за аварии. Утром 10 февраля столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. Источник «360» рассказал, что один из участников ДТП скончался.

Авария случилась в среднем ряду на дороге в районе дома на Ленинградском шоссе, 112. Сначала остановились два грузовика и включили аварийный сигнал, затем в них въехала легковушка. Оперативные службы отправились к месту ДТП. Дептранс предупредил, что движение в сторону Московской области ограничили, машины проезжают по двум полосам из пяти. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась от улицы Флотская до места аварии.

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По словам источника, столкнулись две «газели» и Skoda Rapid. Один из водителей погиб.

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В ночь на 10 февраля на 77-м километре МКАД столкнулись пять машин. Никто не пострадал, но на площади три метра разлилось топливо. Причину ДТП выяснят после проверки всех обстоятельств дела. Другая серьезная авария произошла 8 февраля на Мичуринском проспекте. На перекрестке с мигающим желтым сигналом светофором один автомобиль не пропустил другой, и они столкнулись.