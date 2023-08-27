Происшествия 27 августа 2023, 15:47 Магазин постельного белья загорелся в Пятигорске МЧС: пожар вспыхнул на рынке «Лира» в Пятигорске Пресс-служба МЧС

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Спасатели начали тушить крупный пожар на рынке «Лира» в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Возгорание произошло на втором этаже магазина постельного белья. На месте начали работу 45 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

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Пожарные локализовали огонь на площади более 1000 квадратных метров. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил, что одному из спасателей стало плохо. По словам чиновника, сотрудник МЧС получил тепловой удар, после чего его госпитализировали.

Ранее крупный пожар произошел в Румынии на складе пластмасс неподалеку от оружейного завода. В здании горели легковоспламеняющиеся продукты и пластик. До этого рядом со складом прогремели четыре взрыва на АЗС в Креведии. Сотрудники спасательных служб опровергли связь между этими происшествиями.