Мир 27 августа 2023, 01:00 Пожар вспыхнул на складе пластмасс в 20 километрах от взорвавшейся АЗС в Румынии Власти Румынии сообщили о пожаре на складе пластмасс рядом с оружейным заводом

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Пожар вспыхнул на складе пластмасс в уезде Дымбовица в Румынии, в 20 километрах от взорвавшейся АЗС. Об этом сообщил уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, его слова привело РИА «Новости».

Из предоставленной информации следует, что склад расположен рядом с оружейным заводом в том же городе, где ранее произошла серия взрывов на АЗС.

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«На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет», — сообщает инспекторат по ЧС Дымбовицы.

Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров, горят легковоспламеняющиеся продукты и пластик. Пожарные заверили, что огонь не перекинется на соседние здания.

На АЗС в Креведии произошло четыре взрыва, в результате которых пострадало 46 человек, один погиб. Местные власти эвакуировали население примерно в 300 метрах.