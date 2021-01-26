Лжеврачи похитили у подмосковного пенсионера более 3 млн рублей

«Подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны по месту их жительства в Смоленской области», — сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Ведомство опубликовало видео с камер. На нем видно, как две женщины направляются к дому пенсионера. Они отвлекли мужчину разговорами и похитили у него крупную сумму. Со слов одной задержанной, деньги она потратила на вещи своим детям. Возбуждено уголовное дело.

В начале января 78-летний житель Москвы стал жертвой мошенников. Он перевел им валюты на сумму почти 15 миллионов рублей, чтобы получить доступ к торговой платформе. После того, как злоумышленники получили деньги, на связь они больше не выходили и доступ к платформе не дали. В результате пенсионер обратился в полицию.