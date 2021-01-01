Московский пенсионер отдал мошенникам 15 млн рублей под Новый год

78-летний житель Москвы стал жертвой мошенников. Он перевел им валюты на сумму почти 15 млн рублей, чтобы получить доступ к торговой платформе.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Агентство уточнило, что пенсионер перечислил мошенникам 203 тысячи долларов. За это они обещали предоставить ему доступ к торговой платформе.

«С заявлением обратился мужчина 1944 года рождения, который перевел около 203 тысячи долларов якобы трейдерам, которые обещали ему доступ к торговой площадке. После перевода денег специалист перестал выходить на связь», — рассказал собеседник. Он уточнил, что все произошло днем 31 декабря.

30 декабря стало известно, что неизвестные похитили около 800 тысяч рублей со счета москвича. Они смогли совершить операцию, установив мобильное приложение. Пострадавший рассказал, что договорился с неким финансовым консультантом: он должен был перевести ему крупную сумму денег в обмен на членство в его организации.

Для этого мошенник заставил москвича зарегистрировать кошелек для хранения криптовалюты и установить на мобильный телефон специальное приложение, которое дает удаленный доступ к этому устройству. Правоохранители возбудили уголовное дело.