Эксклюзив 05 декабря 2022, 18:53 Лже-террорист угрожал раскидать ртутные бомбы в столичном ТРК «Атриум» Источник «360»: на почту ТРК «Атриум» пришло письмо с угрозами от вымогателя РИА «Новости»

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Письмо с угрозами пришло на электронную почту ТРК «Атриум». Лже-террорист грозился запустить дроны с тротилом и плутонием и раскидать ртутные бомбы. Об этом «360» сообщил источник.

«Вы все умрете, вы будете умирать в страшных муках, я устрою большой теракт, запущу больше 100 дронов с тротилом и плутонием, по углам ТЦ раскидаем ртутные бомбы», — сказано в послании.

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Вымогатель заявил об изготовлении более 400 килограммов ртутных бомб и пояснил, что их хватит на пять торговых центров. Он пообещал умерить свой гнев, если на его счет переведут 050 биткоинов.

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Злоумышленник не побоялся указать и свои контактные данные. Судя по ним, «террористу» 17 лет, он проживает в Москве на улице 5-й Соколиной горы.

В конце ноября неизвестный «заминировал» все суды Москвы. Информацию о минировании зданий он отправил на электронную почту судебных инстанций.