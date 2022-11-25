25 ноября 2022, 10:20
Неизвестный «заминировал» все суды Москвы
Источник «360»: Мособлсуд получил письмо об угрозе взрыва во всех судах столицы
Неизвестный злоумышленник заявил об угрозе взрыва во всех судах Москвы. Информацию о минировании зданий он отправил на почту Московского областного суда, сообщил источник «360».
Автор обращения также потребовал связаться с ним по мобильному телефону, добавил источник. Официально эти данные пока не подтверждали.
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Все подробности уточняются.
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