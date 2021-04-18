Лыжник врезался в дерево на соревнованиях на Камчатке и погиб. Видео

Несчастный случай произошел во время лыжного марафона на Камчатке. 56-летний спортсмен из Краснодара на большой скорости не вписался в поворот и вылетел с трассы. Он ударился об дерево и погиб. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, это произошло во время Всероссийского Авачинского марафона. На одном из участков трассы был крутой поворот, в который надо было входить со спуска. Погибший был не единственным, кто там упал. Baza сообщила, что краснодарец ударился головой. Его имя неизвестно.

В январе турист из Московской области погиб во время катания на горных лыжах в Кабардино-Балкарии. По данным следствия, 16 января на горе Чегет, на высоте 2300 метров, спасатели нашли тело мужчины. Погибшим оказался житель Подмосковья 1970 года рождения. По предварительным данным, он катался вне специально оборудованных трасс, вызвал сход лавины и погиб.