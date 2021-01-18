Лыжник из Подмосковья погиб в Кабардино-Балкарии при спуске с горы Чегет

Турист из Московской области погиб во время катания на горных лыжах в Кабардино-Балкарии. Начата доследственная проверка.

По данным следствия, 16 января, около 13:00, на горе Чегет, на высоте 2300 метров, спасатели нашли тело мужчины. Погибшим оказался житель Подмосковья 1970 года рождения. По предварительным данным, мужчина находился вне специально оборудованных трасс катания. Он спровоцировал сход лавины и погиб, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.