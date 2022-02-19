Lufthansa приостановила полеты в Киев

Авиакомпания Lufthansa сообщила о приостановке полетов на Украину. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Ограничения будут действовать с 21 до 28 февраля. О дальнейших рейсах в этом направлении компания сообщит позже. Причины такого решения не назвали, но уточнили, что компания «постоянно следит за ситуацией». Представители компании попросили пассажиров оставлять номера телефонов, чтобы прислать им всю информацию о дальнейших изменениях.

«Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия», — заключил в пресс-службе.

Также стало известно, что Austrian Airlines до конца февраля приостанавливает полеты в Киев и Одессу.

Ранее уголовное дело о покушении на убийство завели в Главном следственном управлении СК России из-за обстрела приграничной территории Ростовской области.

По данным следствия, неизвестные лица на территории Украины начали стрельбу из системы залпового огня по территории Тарасовского района Ростовской области.

Никто из мирного населения не погиб и не пострадал. Территорию разминировали саперы. На месте работает группа криминалистов для осмотра места происшествия.