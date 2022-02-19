СК завел дело о покушении на убийство после обстрела района Ростовской области со стороны Украины

Уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом завели в Главном следственном управлении СК России после обстрела приграничной территории Ростовской области. В пресс-службе ведомства отметили, что огонь шел со стороны украинских военизированных формирований.

По данным следователей, в субботу, 19 февраля, неустановленные лица на территории Украины открыли стрельбу из системы залпового огня по территории Тарасовского района Ростовской области.

Пострадавших и погибших среди мирного населения нет. Территорию разминировали саперы. На место прибыла группа криминалистов для осмотра места происшествия.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Пресс-служба СК сообщила, что в приграничном районе Ростовской области взорвался снаряд, выпущенный с территории Украины. Детонация произошла на расстоянии одного километра от границы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту попадания снаряда на российскую территорию.

Обострение ситуации в Донбассе произошло на этой неделе. В минувший четверг ВСУ открыли массированный обстрел населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день власти ДНР и ЛНР объявили о срочной эвакуации части населения в Россию.