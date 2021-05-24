Лошадь сорвалась с веревки и сбежала после скачек в Челябинской области

Гнедая Импреза из Екатеринбурга сорвалась с веревки и сбежала после скачек, которые проходили в Аргаяшском районе Челябинской области, написал сайт 74.RU.

После выступления лошадь стали грузить в коневоз. Участница забега встала на дыбы, сорвалась и убежала в лес, сообщил «Царьград».

«С ней никогда раньше проблем не было. Возможно, это стресс из-за сильной жары. Мы пытались ее остановить, но 600 килограммов не удержали», — рассказала хозяйка лошади Полина.

По ее словам, животное ищут два дня. Леса и поля объехали в радиусе 70 километров. Пока Импрезу никто не видел. Отмечается, что лошадь имеет темно-коричневый окрас и шрам на морде. На ней надета уздечка.

Ранее сообщалось, что молодой фермер из Подмосковья Александр Гранков открыл клуб в английском стиле и берет к себе на постой лошадей. У Александра в конюшне сейчас четыре свои лошади и три скакуна-постояльца. Они попали сюда по системе хорсшеринг. Это ноу-хау молодого бизнесмена. Мужчина просит у хозяев разрешения катать на них гостей. К фермеру обратились уже более 50 хозяев скакунов.