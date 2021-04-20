Подмосковный фермер придумал хорсшеринг. Как это работает?

Молодой фермер из Подмосковья открыл клуб в английском стиле и берет к себе на постой лошадей. Взамен он просит у хозяев разрешения катать на них гостей. К фермеру обратились уже более 50 хозяев скакунов.

У фермера Александра Гранкова в конюшне сейчас четыре свои лошади и три скакуна-постояльца. Они попали сюда по системе хорсшеринг. Это ноу-хау молодого бизнесмена. Суть его в том, что человек, у которого есть лошадь или конь, но нет времени ими заниматься, может отдать их Александру.

«Мы берем лошадь на постой, ее содержим, за ней следим, ухаживаем, чистим и так далее. Владельцы знают, что она в хороших руках. Она используется, тренируется. При этом постой для нее бесплатный. Собственники всегда могут приехать, покататься на ней», — пояснил Александр Гранков, владелиц фермы Few horses.

То есть хозяин лошади остается ее владельцем, но заботы по содержанию возлагаются на фермеров.

«При этом другие гости в свободное время также посещают и катаются на этой лошади», — уточнил Гранков.

С лошадьми также проводят фотосессии, их можно покормить, погладить. В общем, пообщаться с животным. Моментально нашлось огромное количество желающих воспользоваться таким хорсшерингом. Прежде всего из числа друзей Александра. Они уже ему привезли трех лошадей.

После публикации в Instagram поста о том, что запускается хорсшеринг и на ферме готовы принять лошадей, от предложений не было отбоя. Поступило более 50 заявок. Но принять всех желающих здесь пока нет возможности.

«Всего у нас 16 денников. В данный момент задействовано семь. Во-первых, необходимо, конечно, проводить встречу с хозяевами. Смотреть, какое возникнет взаимопонимание между людьми. Подойдем ли мы характерами и так далее, это очень важно», — уточнил Александр Гранков.

Александр не гонится за количеством. Даже свою ферму он назвал Few horses, что буквально переводится как «несколько лошадей». Да и создавать толпу на манеже, где проходят занятия по верховой езде, он не хочет. На ближайшие выходные почти все время уже расписано. Причем никакой рекламы Гранков не давал. Все благодаря сарафанному радио.

И шикарный манеж, и конюшня, и дом в старинном английском стиле принадлежат Андрею Гранкову. Точнее, его родителям. 15 лет назад отец серьезно увлекался лошадьми. А сейчас передал это дело сыну.

«Понимаете, я сейчас разрываюсь между молотом и наковальней. Я действующий студент в Англии на удаленном обучении и, получается, фермер», — рассказал Александр.

Он вернулся из Лондона в Московскую область меньше года назад, во время пандемии. Сначала занялся лошадьми от скуки, а потом увлекло. Александр видит будущее этого места именно как туристического уголка — ферма заработала прошлой осенью, и уже наблюдаются ощутимые успехи.

«Доход нам позволяет содержать лошадей. Создавать им лучшие условия. Прибыль тоже есть. Мне хватает на новые подтяжки, на новую курточку», — поделился Александр.

К началу летнего сезона ферма предложит своим гостям отдых в английском стиле. Здесь будут гастротуры, баня, прогулки на лошадях, посиделки у камина и даже возможность остаться на ночь в старинном замке.