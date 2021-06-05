Лодка с 18 туристами перевернулась в Хабаровском крае

Накануне в Хабаровском крае опрокинулась надувная лодка с 18 туристами. В результате погибла одна женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«На восьмом километре ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна „Рафт“ с 18 туристами зарегистрированной группы. В результате опрокидывания погибла женщина, ее тело извлечено местными рыбаками из-под залома», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что остальные туристы сейчас находятся в безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также в ведомстве добавили, что прокуратура проверит исполнение законодательства при оказании туристических услуг и соблюдение требований безопасности при организации сплавов.

Несколько дней назад, по данным СМИ, около 23 мигрантов из Африки утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса. Они пытались пересечь Средиземное море из Ливии в Италию. По словам представителя тунисского Красного Полумесяца, всего на борту судна находились более 90 человек.