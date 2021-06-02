Около 23 мигрантов из Африки утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса. Они пытались пересечь Средиземное море из Ливии в Италию.

«Военно-морские силы Тунис спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке на пути из Ливии в Европу», — сообщил представитель тунисского Красного Полумесяца агентству Reuters.

На борту судна находились более 90 человек.

В апреле в Средиземном море перевернулась лодка, на борту которой находились 139 мигрантов, около 130 из них погибли, сообщало РИА ФАН. Судно Ocean Viking направлялось в международные воды к берегам Ливии.

В ноябре прошлого года еще одна лодка с мигрантами перевернулась у греческого острова Самос в Эгейском море. На борту находились 24 человека.

В августе на пляже во французском Сангатте нашли мертвого подростка из Судана. Вместе с другом он пытался пересечь Ла-Манш на надувной лодке с лопатами вместо весел. Это произошло после ужесточения миграционной политики Великобритании. Заявление на предоставление убежища можно подать, только находясь на территории Соединенного Королевства.