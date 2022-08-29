Людей зажало в машинах после крупного ДТП в Талдоме

Массовое ДТП произошло в Московской области, сообщил источник «360». По его словам, автомобили столкнулись в Талдоме.

Люди оказались заблокированными в машинах, отметил собеседник. Столкнулись как минимум три автомобиля. О жертвах и пострадавших информации пока не поступало.

Возможные причины происшествия пока не уточняются.

Вечером, 29 августа, источник «360» в правоохранительных органах сообщил о том, что женщина с ребенком попала под колеса черного Jaguar на Новороссийской улице в Москве. ДТП, как отмечалось, произошло на пешеходном переходе в районе дома № 5, корпус 1. Очевидцы происшествия пытались удержать водителя иномарки на месте аварии, добавил источник «360».

В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что по этому адресу, действительно был вызов, однако сотрудники не зафиксировали факт ДТП.