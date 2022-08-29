Женщина с ребенком попала под колеса черного Jaguar на Новороссийской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. ДТП произошло на пешеходном переходе в районе дома № 5, корпус 1.

Источник отметил, что очевидцы случившегося пытались удержать водителя иномарки на месте происшествия. По предварительным данным, пострадавших двое — мать и ребенок, добавил он.

В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что по этому адресу, действительно был вызов, однако факт ДТП сотрудники не зафиксировали.

«Информация о пострадавших не поступала. То есть информация не нашла подтверждения», — заключили в ведомстве.