Происшествия 24 августа 2023, 22:14 «Люди стали возвращаться»: Путину доложили о ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС Сальдо: последствия ЧП на Каховской ГЭС ликвидировали за 2 месяца unsplash.com

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Все последствия атаки ВСУ и прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции ликвидированы за два месяца. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, сообщили в пресс-службе Кремля.

В 17 населенных пунктах восстановили подачу электричества и газоснабжение, а также привели в порядок размытые дороги. Люди, которым пришлось покинуть свои дома, стали возвращаться, добавил Сальдо.

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«Всего за два месяца благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех подразделений, ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», — подчеркнул он.

Российский лидер поручил Сальдо проконтролировать, чтобы необходимая материальная помощь дошла до семей, пострадавших из-за ЧП на Каховской ГЭС. Путин отметил, что в этом вопросе важен индивидуальный подход.

«Потому что в каждом конкретном случае — я уже с этим много раз сталкивался при чрезвычайных ситуациях — есть свои нюансы», — заявил президент.

Жители Херсонской области, пострадавшие из-за разрушения гидроэлектростанции, получили от властей уже 172 миллиона рублей. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили свыше 16,8 тысячи человек.