04 мая 2023, 19:34
Люди с иконами молились на улицах во время сильнейшего пожара под Тюменью
SHOT: сильнейших пожар охватил село под Тюменью, люди схватили иконы и вышли молиться
Страшный пожар охватил село Успенка под Тюменью. Испуганные жители вышли на улицы с иконами и начали молиться, написал Telegram-канал SHOT.
В селе 4 мая начали загораться жилые дома, спасатели эвакуировали из зданий почти 80 человек. Пламя тушат более 70 пожарных, задействованы два вертолета. Однако огонь продолжает распространяться и движется в сторону других сел — Ушаково и Перевалово.
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«Сейчас в Тюмени стоит жара. Днем воздух прогревается до 26 градусов», — сообщал канал.
В этот же день крупный пожар удалось остановить в селе Салаирка в Тюменском районе, заявил глава области Александр Моор в своем Telegram-канале.
«К сожалению, четыре частных жилых дома пострадали. Все живы, специалисты регионального МЧС эвакуировали семь человек», — писал он.
Глава пообещал всем оказать поддержку.
Природные пожары в Амурской области спровоцировали введение режима ЧС. Изначально режим вводили только в Завитинском районе, но пламя начало активно распространяться и охватывать новые территории.
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