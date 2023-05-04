Происшествия 04 мая 2023, 19:34 Люди с иконами молились на улицах во время сильнейшего пожара под Тюменью SHOT: сильнейших пожар охватил село под Тюменью, люди схватили иконы и вышли молиться Telegram-канал «МЧС Тюменская область»

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Страшный пожар охватил село Успенка под Тюменью. Испуганные жители вышли на улицы с иконами и начали молиться, написал Telegram-канал SHOT.

В селе 4 мая начали загораться жилые дома, спасатели эвакуировали из зданий почти 80 человек. Пламя тушат более 70 пожарных, задействованы два вертолета. Однако огонь продолжает распространяться и движется в сторону других сел — Ушаково и Перевалово.

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«Сейчас в Тюмени стоит жара. Днем воздух прогревается до 26 градусов», — сообщал канал.

В этот же день крупный пожар удалось остановить в селе Салаирка в Тюменском районе, заявил глава области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«К сожалению, четыре частных жилых дома пострадали. Все живы, специалисты регионального МЧС эвакуировали семь человек», — писал он.

Глава пообещал всем оказать поддержку.

Природные пожары в Амурской области спровоцировали введение режима ЧС. Изначально режим вводили только в Завитинском районе, но пламя начало активно распространяться и охватывать новые территории.