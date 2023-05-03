Происшествия 03 мая 2023, 18:28 Природные пожары в Амурской области спровоцировали введение режима ЧС

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Власти Амурской области ввели режим ЧС. Причиной послужили лесные пожары на территории региона. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на данные регионального Минлесхоза.

Изначально режим ЧС ввели на территории Завитинского района. Там пожар мог распространиться на населенный пункт Восточная Нива. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание, написал RT.

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В период с 21 по 27 апреля пожарные Подмосковья смогли ликвидировать 16 лесных пожаров. Они охватили площадь в примерно 20 гектаров.