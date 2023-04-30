Происшествия 30 апреля 2023, 09:11 Людей начали эвакуировать в Новокузнецке из-за угрозы подтопления Власти Новокузнецка из-за угрозы подтопления микрорайонов начали эвакуацию населения

Читать 360tv в

Маломобильных жителей начали эвакуировать в Новокузнецке Кемеровской области из-за угрозы подтопления нескольких микрорайонов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Кузнецов.

«Уровень воды в реках Томь и Кондома на территории города будет повышаться, <…> начата эвакуация маломобильных групп населения», — написал он.

Реклама

Кузнецов уточнил, что достижения опасных отметок пока не прогнозируют. Тем не менее о возможной угрозе подтопления оповещают жителей четырех микрорайонов: 6-й километр, вертолетная площадка, разъезд Абагуровский, Форштадт.

В администрации Новокузнецка уточнили, что с южной стороны города практически все реки вскрылись ото льда. Оперативные службы зафиксировали повышение уровня воды в Новокузнецке, Мысках и Калтане, передал ТАСС.

Ранее ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС спрогнозировали мощные ливни в 11 регионах России в конце апреля.