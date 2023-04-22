Экология 22 апреля 2023, 08:01 Ученые спрогнозировали мощные ливни в 11 регионах России ВНИИ ГОЧС: мощные ливни могут спровоцировать режим ЧС в 11 регионах России РИА «Новости»

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Мощные ливни и сильный ветер могут спровоцировать режим ЧС в населенных пунктах на территории 11 регионов четырех федеральных округов России. Об этом проинформировал сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

«На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения», — сказано в сообщении.

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В институте рассказали, что стихия может обрушиться на Крым и Кубань. Также сильные ливни с ураганным ветром ожидаются в Адыгее, Коми, Мурманской, Архангельской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, Камчатском крае, Магаданской области и республике Алтай.

Кроме того, в Новгородской области ожидается усиление паводка в связи с поднятием уровня воды в реке Волхов. Также вскроются реки в Сахалинской области и в районе Новосибирска.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в Москве на предстоящих выходных. По его словам, в начале следующей недели температура продолжит повышаться и достигнет отметки +20 градусов.