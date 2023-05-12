12 мая 2023, 15:46
Людей эвакуировали из общежития завода в Москве из-за пожара
Источник «360»: эвакуацию провели в общежитии Московского электродного завода из-за пожара
Пожар произошел в общежитии Московского электродного завода. Четырехэтажное здание загорелось на востоке столицы, его жильцов эвакуировали. Об этом сообщил «360» источник.
«Пожар произошел на улице Электродной, в трехэтажном кирпичном здании, со второго этажа был виден открытый огонь. Люди эвакуировались», — отметил источник.
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Он уточнил, что пожар потушили. Факт возгорания подтвердили «360» в ГУ МЧС по Москве.
«Дали локализацию на площади 20 квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в МЧС.
В пятницу, 12 мая, сильный пожар разыгрался на улице Садовой в Дзержинском, там загорелись резиновые автомобильные покрышки.
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