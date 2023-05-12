Происшествия 12 мая 2023, 12:14 Пожар в Дзержинском локализовали на площади 2500 «квадратов» МЧС: пожар в Дзержинском локализовали на 2500 квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Спасателям удалось локализовать возгорание в Дзержинском. Распространение огня остановили на площади 2500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар возник утром 12 мая на улице Садовой в Дзержинском, там загорелись автомобильные покрышки. Первые кадры с места происшествия публиковал «360». На видео можно заметить черный столб дыма, который уходит в небо.

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Уже через некоторое время огонь охватил 1500 квадратных метров, а затем перекинулся на соседнее здание — там загорелась крыша.

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков заявил, что московские власти отправили на помощь спасателям два пожарных вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Они совершили 14 сбросов воды.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту произошедшего.