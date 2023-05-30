Происшествия 30 мая 2023, 11:33 Любительницу дорогих украшений задержали таможенники аэропорта Шереметьево ФТС: шереметьевские таможенники задержали ювелирную котрабандистку Unsplash

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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали пассажирку из Гоа. Под шарфом на своей шее она спрятала колье стоимостью полтора миллиона рублей, сообщил пресс-секретарь Федеральной таможенной службы (ФТС) Анна Евтушенко.

«Сотрудники остановили девушку на „зеленом коридоре“. Она хотела незаметно под одеждой пронести дорогое бриллиантовое украшение. Однако рентген-сканер обнаружил колье», — рассказала она.

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Гражданка начала утверждать, что это ее личное украшение. Экспертиза показала, что колье выполнено из золота 750 пробы, украшено 118 бриллиантами, а часть из них имеет огранку «baguette cut», для которой используют самые чистые камни.

Украшение нигде не числится, а значит, это — контрабанда.

Девушку задержали. Против нее планируют возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров). Ей грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники задержали браконьера из Вьетнама.