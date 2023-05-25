Криминал 25 мая 2023, 12:09 Домодедовские таможенники задержали браконьера из Вьетнама с поличным ФТС: таможенники аэропорта Домодедово задержали вьетнамского браконьера на границе Unsplash

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В аэропорту Домодедово таможенники задержали вьетнамца с двумястами рогами краснокнижного сайгака в чемодане. Он пытался улететь на родину транзитом через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщила пресс-секретарь домодедовской таможни Софья Реснянская.

«Нелегальный груз выявили с помощью рентгеновской установки. В ходе досмотра установили, что 26-летний молодой человек перемещал 214 рогов весом 90 килограммов», — рассказала она.

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Мужчина расфасовал груз по трем коробкам и залил их монтажной пеной.

Однако своей причастности к контрабанде он не признал. По его словам, груз ему подсунули.

Экспертиза установила, что предметы — рога сайгаков, которых занесли в Красную книгу из-за малочисленности.

Против вьетнамца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов»).

Ранее таможенники Шереметьева задержали пассажирку из Шанхая. Она пыталась провезти ювелирную контрабанду на пять миллионов рублей.