Происшествия 03 марта 2024, 11:01 Любителя ночной рыбалки утянуло под воду на реке Терек Спасатели нашли тело рыбака в русле реки Терек в Северной Осетии

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Жителя села Эльхотово в Северной Осетии нашли мертвым после ночной рыбалки в реке Терек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что 55-летний мужчина захотел порыбачить в ночное время. Утром односельчане нашли только его вещи, а самого рыбака нигде не было.

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На поиски пропавшего отправились спасатели и пожарные МЧС, волонтеры. Через два часа тело рыбака обнаружили в русле Терека.

Спасатели напомнили об опасности горной реки, скорость течения которой может сбить с ног. Вода в ней настолько холодная, что от этого могут начаться судороги. Терек течет по ущелью, за ревом реки не слышны крики о помощи, подытожили в МЧС.

В Рязанской области рыбак провалился под лед. Спасти 64-летнего мужчину не удалось.