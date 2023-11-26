Происшествия 26 ноября 2023, 02:37 Рыбак провалился под лед и погиб в Рязанской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина утонул во время рыбалки в Рязанской области. Его тело подняли из пруда неподалеку от деревни Сергеевка, сообщил «Московский Комсомолец».

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 64-летний мужчина. По предварительной версии, во время рыбалки он вышел на тонкий лед, который не выдержал веса его тела. Когда мужчина провалился, знакомые кинулись ему па помощь. Спасти его не удалось.

Реклама

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Туристов из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в Карелии. Женщина и 56-летний мужчина замерзли во время отдыха на Онежском озере и включили в накрытом тентом катере газовую горелку, чтобы согреться. Одной из причин смерти названо отравление угарным газом.