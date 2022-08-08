Ливни затопили 82 жилых дома в Амурской области

Ливни подтопили 82 жилых дома в 13 населенных пунктах Амурской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Также подтопленными оказались 200 придомовых территорий.

Больше всего пострадали дома в Зейском районе. В общей сложности из подтопленных территорий эвакуировали 158 человек, в том числе 49 детей.

«По информации ГУ МЧС России по Амурской области, 32 населенных пункта без автотранспортной доступности. В результате повреждения дорог и мостовых сооружений полностью без транспортного сообщения находится девять населенных пунктов: поселок Толбузино, село Кузнецово, поселок Ивановка, поселок Сиан, поселок Амуро-Балтийск, село Аносово, поселок Златоустовск, село Ивановское, поселок Ольгинск», — добавили на сайте облправительства.

В связи со «сложной паводковой обстановкой» в Амурской области ввели региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме.

«Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области и Главного управления МЧС России по Амурской области. Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, два плавающих транспортера ПТС-М», — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании в правительстве области.