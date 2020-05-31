Прокуратура проверит обращения жителей Подмосковья о затоплении

Некоторые населенные пункты Московской области затопило во время рекордных ливней. Жители поселка Нахабино поделились кадрами потопа на участках в соцсетях. В прокуратуре заинтересовались сообщениями о большой воде под Красногорском.

«Красногорская городская прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обращениями граждан, опубликованными в сети Интернет, о затоплении населенных пунктов, расположенных на поднадзорной территории», — приводит «Интерфакс» слова представителя надзорного ведомства региона Марины Кауровой.

Она добавила, что люди жаловались на затопление стоками из канализации улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха.

Ранее в МЧС рассказали, что ливни затопили 80 приусадебных участков в Нахабине, а в Опалихе залило дорогу возле железнодорожной платформы. Туда пригнали спецтехнику для откачки воды.

Рекордные дожди подтопили дороги в Можайске, Лобне, Подольске, Домодедове, Балашихе, Дзержинском, Щелкове, Лосино-Петровском, Пушкино, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Лобне, Химках и Мытищах.

30 мая столичный регион залило рекордным количеством осадков. Такое произошло впервые за 140 лет.