17 августа 2023, 09:51
Лису с лисятами обнаружили на территории московской школы
Сотрудники школы на юго-западе Москвы обнаружили на территории лису с детенышами
Лису с выводком обнаружили на территории школы в Зюзине. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, дикое животное с детенышами появлялось у школы на протяжении двух недель. Однако сейчас представитель администрации учебного заведения обратился к специалистам.
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Ранее сотрудники Мосприроды обнаружили лис с потомством сразу в нескольких московских парках — «Битцевский лес», «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», а также ландшафтном заказнике «Теплый Стан». Специалисты заявили, что присутствие этих хищников указывает на благоприятную экологическую обстановку в столице.
Животные
Москва 2023
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