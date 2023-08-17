Эксклюзив 17 августа 2023, 09:51 Лису с лисятами обнаружили на территории московской школы Сотрудники школы на юго-западе Москвы обнаружили на территории лису с детенышами Unsplash

Читать 360tv в

Лису с выводком обнаружили на территории школы в Зюзине. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, дикое животное с детенышами появлялось у школы на протяжении двух недель. Однако сейчас представитель администрации учебного заведения обратился к специалистам.

Реклама

Ранее сотрудники Мосприроды обнаружили лис с потомством сразу в нескольких московских парках — «Битцевский лес», «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», а также ландшафтном заказнике «Теплый Стан». Специалисты заявили, что присутствие этих хищников указывает на благоприятную экологическую обстановку в столице.