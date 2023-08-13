Москва 13 августа 2023, 19:58 Лисят заметили на природных территориях Москвы Мосприрода: на природных территориях Москвы обнаружили лисят Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице на природных территориях обитают лисята, их заметили сразу в нескольких крупных парках. Это свидетельствует о том, что экосистема находится в удовлетворительном состоянии, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Присутствие этого вида хищников говорит об улучшении состояния экосистемы города, потому что они считаются высшим звеном экологической пирамиды, а следовательно, предыдущие звенья пищевой цепочки тоже обитают в столице», — уточнили в пресс-службе правительства.

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Хищников выявили в природно-историческом парке «Битцевский лес». По словам специалистов Мосприроды, им примерно три месяца от роду. Лисята уже вышли из норы и приступили к изучению местности. Кроме того, они могут добывать себе пищу сами и в ближайшем будущем покинут родительские норы.

Также лисьи семьи зафиксировали в таких парках, как «Останкино», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», ландшафтном заказнике «Теплый Стан».

Представители Мосприроды добавили, что при рождении лисята крайне беспомощные, но уже в двухнедельном возрасте они и ходят, и бегают, и переходят с маминого молока на животный корм.

Ранее семью краснокнижных чибисов нашли специалисты Мосприроды. Судя по поведению взрослых птиц, они охраняли гнездо с потомством.